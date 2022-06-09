السودان.. احتجاجات في الخرطوم رفضاً للحوار الوطني

أسماء الحسيني (الخرطوم)

فرقت قوات الأمن السودانية مظاهرات رافضة للحوار الوطني الذي انطلق برعاية أممية أفريقية أمس الأول.

وطالبت المظاهرات التي وصلت قرب القصر الجمهوري في الخرطوم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، في ظل انتشار أمني كثيف وسط الخرطوم وفي أم درمان والخرطوم بحري.

وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات. وكانت «لجان المقاومة» قد وقعت في وقت سابق ميثاقاً مشتركاً أسمته «سلطة الشعب»، نص على رفض أي تفاوض مع المكون العسكري والحكومة الحالية.