انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في مصر يوليو القادم

شعبان بلال (القاهرة)

تنطلق أولى جلسات الحوار في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، بهدف بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة.

واختارت إدارة الحوار الوطني في مصر، نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشون منسقاً عاماً للحوار والمستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني، للعمل على تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء في مصر من 15 عضواً بما يضمن المشاركة الفعالية لخدمة الشعب المصري.

وقالت إدارة الحوار الوطني التابعة للرئاسة المصرية إنها انتهت من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً اتباع نهج الحياد والتجرد التام بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.