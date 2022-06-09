تأكيد أوروبي على أهمية المسار السياسي لحل أزمة ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

جددت عدة دول أوروبية تأكيدها على أهمية المسار السياسي في حل الأزمة الليبية والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط. وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو أن استقرار ليبيا أمر أساسي ومهم، لاستقرار منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بمقر الوزارة مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز من أجل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصولاً لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وفي سياق متصل، أكد بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي ومن بينها بلاده، على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين، وذلك لبحث آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد المبعوث الفرنسي بدور المجلس الرئاسي، في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف، ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد، مشيراً إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في المحافظة على زخم الانتخابات، وسعيه لإجرائها فق إطار دستوري، يضمن نجاح تنظيمها وقبول نتائجها من الجميع.

وفي السياق، اجتمع السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وقال السفير عبر حسابه بموقع «تويتر» أمس: «شددنا على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وتحقيقاً لهذه الغاية، تواصل ألمانيا تقديم المساعدة الفنية والمشورة إلى مفوضية الانتخابات».