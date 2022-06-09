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السيسي: موقف مصر ثابت بالحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل
السيسي: موقف مصر ثابت بالحفاظ على الحقوق التاريخية في مياه النيل
10 يونيو 2022 01:55

القاهرة (الاتحاد) 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف بلاده الثابت بالحفاظ على أمنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له: إن ذلك جاء خلال لقاء السيسي مع وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا.
وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث شدد السيسي على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل «المصدر الأساسي للمياه لمصر».
وأضاف أن السيسي أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، مشيداً بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزيرة مولا نقلت من جانبها رسالة خطية من رئيسة تنزانيا سامية حسن تضمنت الإعراب عن تقدير بلادها الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال المشروعات التنموية العملاقة، ونوه بأن الرسالة تضمنت الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد «جوليوس نيريري» لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

مياه النيل
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عبدالفتاح السيسي
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