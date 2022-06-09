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مقتل جندي أردني ضمن البعثة الأممية في مالي
مقتل جندي أردني ضمن البعثة الأممية في مالي
10 يونيو 2022 01:55

عمّان (الاتحاد)

قتل جندي أردني أمس، من قوات حفظ السلام الأممية في مالي.
وقال مصـدر عسـكري بالقوات المسلحة الأردنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إن «الرقيب جميل محمود متروك من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي قتل أثناء قيامه بواجبه». وقبل عدة أيام، أعلن الجيش الأردني مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، في هجوم على كتيبة لقوات حفظ السلام في دولة مالي.
وتأتي مشاركة قوة الانتشار السريع الأردنية مالي في إطار مواصلة القوات المسلحة عملها ومشاركتها قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني في مختلف مناطق الصراع في العالم.

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