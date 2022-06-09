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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في تعز
من المعارك بين الجيش اليمني والميليشيات (أرشيفية)
10 يونيو 2022 01:55

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحبط الجيش اليمني أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.
وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش رصدت مجاميع من عناصر الميليشيات الحوثية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في الجبهة الشرقية للمدينة. وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة التسلل، وأجبرت تلك العناصر على الفرار. إلى ذلك، ارتكبت الميليشيات الإرهابية 91 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال. وتوزّعت بين 29 خرقاً في محور تعز، و21 خرقًا في محور «حيس» جنوب الحديدة، و17 في جبهات محافظة حجة، و9 خروقات في محور «البرح» غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، وثلاثة خروقات في جبهات الجوف، وخرقان في جبهات الضالع.
وتنوّعت الخروقات بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عن بعضها إصابة 12 من عناصر الجيش اليمني. كما طال القصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين، حيث استهدفت الميليشيات الحوثية بطائرة مسيرة مفخخة تجمعًا لأطفال في قرية «القحار» بمديرية «مقبنة» ونتج عنه مقتل طفلين، فيما استهدفت حي «الجحملية» الآهل بالسكان بقذيفة هاون ما أدى إلى مقتل أحد المدنيين. واستمرت الميليشيات الحوثية بعمليات استحداث مواقع ومحاولات تمركز في مناطق هامة، إضافة إلى نشر طيران استطلاعي مسيّر في مختلف الجبهات.

الجيش اليمني
اليمن
تعز
محافظة تعز
ميليشيات الحوثي
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