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عون: نسعى لنتائج إيجابية بترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل
عون: نسعى لنتائج إيجابية بترسيم حدود لبنان البحرية مع إسرائيل
10 يونيو 2022 01:55

بيروت (وكالات)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، استمرار الجهود للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وقال عون، خلال استقباله أمس، في قصر بعبدا، وفداً من سفراء كل من الدنمارك وفنلندا والسويد إن «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه». وأضاف: «هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة 52 من الدستور».
وشدد على أنه «سوف يواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين إلى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل».

إسرائيل
لبنان وإسرائيل
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ميشال عون
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