كردستان تتهم «حزب الله» في العراق بقصف أربيل

بغداد (الاتحاد)

اتهم مجلس أمن إقليم كردستان العراق ميليشيات «كتائب حزب الله» في العراق بقيامها بعملية قصف أربيل عن طريق طائرة مسيرة مفخخة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بعدد من السيارات.

وذكر المجلس في بيان أن الهجمات على أربيل مستمرة لأجل الضغط على إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الطائرة المسيرة تم توجيهها من منطقة «بردى التون كوبري» التابعة لمحافظة كركوك وتقع شمالها.

ونفي المجلس في البيان «استهداف أي جهات أجنبية في الإقليم كما يدعي البعض»، موضحاً أن «إقليم كردستان لن يكون موقعاً لتهديد دول المنطقة وعلى تلك الدول احترام سيادة أرض وأهالي إقليم كردستان العراق». يذكر أنه سقطت مساء أمس الأول، مسيرة مفخخة بمدينة أربيل مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات وأثار القصف ردود فعل محلية عراقية ودولية حيث دان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القصف متعهداً بالكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم. من جانبها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» القصف بالقول: «إن الهجوم الذي طال أربيل عمل طائش»، مؤكدة أن «العراق ليس بحاجة إلى مسلحين يفرضون أنفسهم زعماء، وسلطة الدولة أمر أساسي، وإذا كان الجناة معروفين فينبغي تشخيصهم ومحاسبتهم».