مجزرة جديدة بحق مدنيين في نيجيريا

قالت السلطات، الخميس، إن عصابات من قطاع الطرق نفذت مجزرة جديدة في عدة قرى بمنطقة كاجورا بولاية كادونا في شمال نيجيريا.

وقتل اللصوص 32 شخصا وأضرمت النيران في المنازل.

تنتشر العصابات المسلحة في أنحاء شمال غرب نيجيريا حيث تقوم بالسرقة أو الاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي في الولاية إن المسلحين هاجموا قرى دوجون نوما وأونجوان ساركي وأونجوان مايكوري.

وأضاف أن "طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية... اعترضت اللصوص في الموقع الأخير (أونجوان مايكوري) واشتبكت معهم وهم ينسحبون قبل وصول القوات البرية".

وفي نهاية مارس، فجّر قطاع طرق قطارا بين عاصمة الولاية، كادونا، وعاصمة البلاد أبوجا، مما أسفر عن مقتل ثمانية ركاب وإصابة 26 واحتجاز آخرين للحصول على فدية.