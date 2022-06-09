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6 قتلى بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي
جندي قرب آلية تابعة لجيش بوركينا فاسو
10 يونيو 2022 00:51

قالت السلطات في بوركينا فاسو إن ستة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في هجومين إرهابيين منفصلين.
وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم "كوسي" كما تم "تحييد"، أو اعتقال عدد من الإرهابيين عندما اندلع القتال.
وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصا، في هجوم وقع بإقليم آخر في الصباح الباكر، بحسب ما ذكره حاكم الإقليم. ولا يزال شخص مفقودا.
وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، جماعات إرهابية عديدة.
أدت الأعمال الإرهابية إلى نزوح أكثر من مليون شخص بحثا عن الأمان.
كما تنشط تلك الجماعات المتطرفة، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، في دولتي مالي والنيجر المجاورتين.
وإضافة إلى الإرهاب، عانت بوركنيا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة.

بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
منطقة الساحل الأفريقي
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