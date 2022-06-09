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رئيس الصومال يدعو لتجنيب بلاده خطر المجاعة
حسن شيخ محمود، الرئيس الصومالي يلقي خطابا في حفل تنصيبه
10 يونيو 2022 00:27

ناشد الرئيس الصومالي المنتخب حديثا حسن شيخ محمود، الخميس، المغتربين الصوماليين والمجتمع الدولي المساعدة في درء المجاعة التي تهدد بلاده المنكوبة بالجفاف.
وحذرت وكالات إغاثة من مجاعة مقبلة مع تزايد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في هذه الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي تكافح موجة جفاف قياسية بعد احتباس الأمطار أربعة مواسم متتالية.
وقال محمود، خلال حفل تنصيبه "هناك مخاوف من حدوث مجاعة في بعض المناطق"، مناشدا "المغتربين والعالم على أداء دور في إنقاذ شعبنا الذي تضرر من الجفاف".
وأضاف "هذه الظروف نتجت من مشاكل متراكمة مثل التغير المناخي وتدمير مواردنا الاقتصادية وضعف مؤسساتنا الحكومية. لذلك، ستنشئ حكومتي وكالة للأمور البيئية".
يعاني نحو نصف سكان هذا البلد سوء التغذية وأكثر من 200 ألف شخص باتوا على شفير المجاعة.
وسبق أن شغل محمود منصب الرئيس بين عامي 2012 و2017.
يعاني الصومال، علازة على الجفاف، من هجمات إرهابية تنفذها جماعة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
وفي مؤشر الى التهديد المستمر، أطلق مسلحون ليلا قذائف "مورتر" عدة استهدفت أحياء قريبة من المطار.

المصدر: رويترز
الصومال
حسن شيخ محمود
مجاعة
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