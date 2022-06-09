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الصدر يدعو نواب كتلته إلى الاستقالة من البرلمان العراقي
مقر البرلمان العراقي
10 يونيو 2022 01:55

هدى جاسم (بغداد) 

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، نواب كتلته إلى كتابة استقالتهم لتقديمها في قابل الأيام لرئاسة البرلمان العراقي.
وقال الصدر، في خطاب متلفز أمس: «هناك خياران أمام ما يسمى بالانسداد السياسي، إما المعارضة السياسية أو استقالة نواب الكتلة الصدرية، وعلى نواب الكتلة الصدرية كتابة استقالتهم لتقديمها في قابل الأيام لرئاسة البرلمان».
وجدد موقفه بعدم المشاركة في حكومة توافقية، قائلاً: «أنا لا أشترك معهم ليعود العراق إلى الفساد والتبعية وأن الانسداد السياسي مفتعل».
وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. 
ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً أبرزها «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«كتلة الفتح» الممثلة لميليشيات «الحشد الشعبي»، إلى أن تشكّل الحكومة.

البرلمان العراقي
العراق
التيار الصدري
مقتدى الصدر
مجلس النواب العراقي
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