الإمارات: محاسبة «داعش» ضرورة للقضاء على الإرهاب

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن تحقيق العدالة لضحايا جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي يعتبر محورياً في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلاً عن أنه يوجّه رسالة واضحة للإرهابيين حول العالم أن المجتمع الدولي عازم على مُحاسبتِهِم على جرائمهم البشعة.

ومن هذا المنطلق، أشادت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول فريق التحقيق في جرائم داعش بالعراق «يونيتاد»، بالجهود المهمة للفريق في تعزيز مساءلة «داعش» على جرائمهم، لاسيما عبر إتمام التقرير الأوليّ لتقييم القضية المتعلقة بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية من قبل «داعش»، وكذلك بالنسبة للتحقيقات المتعلقة بعمليات تمويل جرائمهم الإرهابية. وشددت الإمارات في البيان، الذي أدلى به السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، على ضرورة استمرار فريق «يونيتاد» في التحقيق في جرائم «داعش» ضد المجتمعات المحلية ومنهم الإيزِيدِيين، وإكمال عمليات البحث عن المقابر الجماعية في سِنجار وتلَّعفر وغيرها والتعرف على هويات الضحايا، مع إيلاء أهمية لاستكمال موجزات القضايا المتبقية بصورة عاجلة ودون تأخير، لتحقيق العدالة لذوي الضحايا وإتاحة المجال لدفن أحبائهم بكرامة. وقال بوشهاب: «وفقاً للقرار 2379، لابد من توفير جميع الأدلة للسلطات العراقية ذات الصلة، باعتبارها المتلقّي الرئيس لهذه الأدلة، ليتم استخدامها في المحاكم لمحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم ولتحقيق العدالة». وأشاد بجهود فريق «يونيتاد» في تقديم الخبرات والدعم التقني للعراق، بما يشمل تزويد الحكومة بنظام إدارة المعلومات المختبرية المُتقدم (LIMS) والذي يتيح مطابقة الحمض النووي للتعرف على هويات الضحايا، مؤكداً على الدور المهم للفريق في رقمنة وأرشفة الأدلة المتوفرة لدى المحاكم العراقية للحفاظ عليها من التلف. وبحسب بوشهاب، تثني الإمارات أيضاً على استخدام الفريق لوسائل التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات مثل «Zeteo»، الذي أدخل تحسينات كبيرة على قُدرَة الفريق في التعرف على هويات مرتكبي الجرائم الإرهابية، وحثت على مواصلة تطوير هذه الأساليب التي يُمكن الاحتذاء بها في التحقيقات المتعلقة بجرائم مماثلة في مناطق أخرى، كما أنها تؤكد على الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في مجال صون السلم والأمن الدوليين. وذكر أن الإمارات تولي أهمية خاصة للعمل الذي تقوم به الوحدة التي خصصها الفريق للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال، ومنها جرائم العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما يشمل التعاون مع هيئات خاصة لتقديم دعم نفسي للضحايا، إذ حرصت الدولة على دعم هذه الوحدة عبر تقديم نصف مليون دولار، انطلاقاً من إيمانها بأهمية اتباع نهج يراعي احتياجات المرأة أثناء عمليات التحقيق في جرائم «داعش».

وقال بوشهاب: «إن تقديم الدعم للضحايا يشمل أيضاً إعادة ترميم وبناء الإرث الثقافي العريق الذي سعى تنظيم داعش إلى تدميره لِمحو هوية وتاريخ مجتمعات عراقية بالكامل، حيث طالت جرائمهم مواقع تاريخية ومقدسة مثل كنيستي الطاهرة والساعة، وجامع النوري في الموصل».

وتسهم حالياً دولة الإمارات في إعادة بناء هذه المعالم الثلاثة، بالتعاون مع «اليونسكو»، في إطار الجهود الدولية ضمن مبادرة «إحياء روح الموصل». وأشادت الإمارات بتمسك الشعب العراقي بتاريخه وإرثه المتنوع وبمقاومته لمحاولات طمس الهوية التي تعرض لها.

وشددت على ضرورة مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لضمان هزيمة التنظيم الإرهابي، ومنع انتشار أفكاره العنيفة أينما وجدت، وجلب المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي إلى العدالة، لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الأبرياء.

وفي ختام البيان، أعرب بوشهاب عن ترحيب الإمارات بانضمام فريق «يونيتاد» لميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، مؤكداً حرصها على تعزيز التعاون مع الفريق ودعمه في أداء مهامه بفعالية.