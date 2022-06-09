الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
بوتين يدعو للبحث عن شركاء تجاريين جدد
بوتين خلال لقاء مع مقاولين شباب
9 يونيو 2022 23:01

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد توفير السلع التي تحتاجها البلاد بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.
وأوضح بوتين أن السياسة الروسية التي تقضي بأن تنتج في روسيا سلع عدة كانت حتى الآن مستوردة "ليس الحل الشافي".
وردا على سؤال خلال اجتماع مع مقاولين شباب، قال الرئيس الروسي بأن "استبدال الواردات ليس الحل الشافي".
وأضاف "لن نحاول استبدال الواردات كليا" معتبرا أنه" يجب أن نتعاون مع كل من يمكن التعاون معه".
وتابع "لكن بالنسبة للتقنيات الحيوية، بالطبع يجب أن تكون لدينا مهاراتنا الخاصة وسنطورها".
في سؤاله أوضح محاور بوتين "عدم القدرة دائمًا على الحصول على المواد الأولية والمواد والمعدات ذات الأهمية الحاسمة" المنتجة في الدول الغربية و"التي تفتقر إلى ما يعادلها في روسيا".
فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحظرت الصادرات في العديد من القطاعات بينما عقدت الاضطرابات في سلاسل التوريد التجارة مع شركاء بديلين.
وفي المجال الطبي، ذكرت مدينة موسكو في أبريل أنها أنشأت ثلاثة مصانع أدوية لتعويض توقف واردات الأدوية.

المصدر: رويترز
فلاديمير بوتين
عقوبات اقتصادية
استيراد
التصنيع
آخر الأخبار
علاج واعد لمرضى سرطان البنكرياس
دنيا
علاج واعد لمرضى سرطان البنكرياس
اليوم 13:53
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©