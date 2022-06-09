بوتين يدعو للبحث عن شركاء تجاريين جدد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى البحث عن شركاء تجاريين جدد توفير السلع التي تحتاجها البلاد بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

وأوضح بوتين أن السياسة الروسية التي تقضي بأن تنتج في روسيا سلع عدة كانت حتى الآن مستوردة "ليس الحل الشافي".

وردا على سؤال خلال اجتماع مع مقاولين شباب، قال الرئيس الروسي بأن "استبدال الواردات ليس الحل الشافي".

وأضاف "لن نحاول استبدال الواردات كليا" معتبرا أنه" يجب أن نتعاون مع كل من يمكن التعاون معه".

وتابع "لكن بالنسبة للتقنيات الحيوية، بالطبع يجب أن تكون لدينا مهاراتنا الخاصة وسنطورها".

في سؤاله أوضح محاور بوتين "عدم القدرة دائمًا على الحصول على المواد الأولية والمواد والمعدات ذات الأهمية الحاسمة" المنتجة في الدول الغربية و"التي تفتقر إلى ما يعادلها في روسيا".

فرضت الدول الغربية عقوبات قاسية على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وحظرت الصادرات في العديد من القطاعات بينما عقدت الاضطرابات في سلاسل التوريد التجارة مع شركاء بديلين.

وفي المجال الطبي، ذكرت مدينة موسكو في أبريل أنها أنشأت ثلاثة مصانع أدوية لتعويض توقف واردات الأدوية.