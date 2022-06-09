أميركا تدرب الأوكرانيين على صواريخ "هيمارس" المتطورة

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) حاجة القوات الأوكرانية إلى تدريب شامل ومدروس على أنظمة صواريخ "هيمارس" البعيدة المدى والعالية الدقة التي تلح كييف في طلبها، وذلك لضمان استخدامها بشكل فعال.

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إنه بينما يتم إعداد أربعة من أنظمة "هيمارس" مخصصة لأوكرانيا، فإن برنامج التدريب يتركز على إنشاء فصيلة واحدة في كل مرة لتشغيلها، وهي عملية يمكن أن تبطئ عملية تسليمها.

وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية "ما قررنا القيام به، بالتنسيق مع الأوكرانيين، هو إنشاء فصيلة واحدة في كل مرة"، مشيراً إلى أنهم سيتسلمون أول بطارية في غضون أسابيع قليلة، وسيبدأ برنامج التدريب من هناك.

وأضاف ميلي "علينا أن نبدأ هذا الشيء ببرنامج عقلاني ومدروس".

وتابع "مجرد الزج بأنظمة الأسلحة هذه في المعركة لن يجدي. يجب عليهم التدرب عليها من أجل الحصول على أقصى استفادة منها".وأضاف ميلي للصحافيين أن هيمارس "نظام بعيد المدى ومعقد للغاية"، مشيرا إلى أنه "يتعين علينا المصادقة على تدريب هؤلاء الأشخاص للتأكد من معرفتهم بكيفية استخدام النظام بشكل صحيح".

وأكد ميلي أن البنتاجون ينسق من كثب مع الجيش الأوكراني لإعداد الفرق الخاصة بتشغيل هيمارس، وهي راجمة صاروخية متحركة يصل مداها إلى 80 كيلومترا وقادرة على إطلاق ذخيرة موجهة من عيار 227 ملم بدقة عالية.

ويعد هذا ضعف مدى المدفعية التقليدية التي يستخدمها الطرفان على الأرض الآن. وتضغط أوكرانيا منذ أشهر للحصول على السلاح، وقد قررت إدارة الرئيس جو بايدن تزويد القوات الأوكرانية بهذه المنظومة الصاروخية المتطورة في 31 مايو.

وأكد ميلي، في إشارة إلى منظومة "هيمارس" الصاروخية "إذا استخدموها بشكل صحيح وفعال، سيكون لها تأثير جيد للغاية في ساحة المعركة".