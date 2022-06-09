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انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي
قاعة مجلس الأمن الدولي
9 يونيو 2022 22:04

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً من الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا لعضوية مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمدة عامين تبدأ في أول يناير 2023.
وترشحت الدول الخمس دون منافسة للحصول على مكان في المجلس المكون من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وستحل هذه الدول محل الهند وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج.
ولضمان التمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو ترشحت الدول بدون منافسة في مجموعاتها، فإنها ما زالت بحاجة لكسب تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وحصلت الإكوادور على 190 صوتا واليابان 184 صوتا ومالطا 185 صوتا وموزامبيق 192 صوتا وسويسرا 187 صوتا.
ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة. ويضم مجلس الأمن خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

المصدر: وكالات
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
عضوية
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