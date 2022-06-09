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أردوغان يعلن موقفه من انتخابات الرئاسة 2023
أردوغان يحضر مناورات عسكرية قرب إزمير
9 يونيو 2022 20:24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يعتزم خوض السباق الرئاسي المقرر في يونيو من عام 2023، سعيا لولاية جديدة، وذلك في أول إعلان رسمي منه في هذا الشأن.
وقال أردوغان، أمام أنصاره في مدينة إزمير على بحر إيجه "أقول هنا إن طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب (للرئاسة)"، في إشارة لتحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية اليميني.

  • أردوغان يلقي خطابا أمام أنصاره في إزمير
    أردوغان يلقي خطابا أمام أنصاره في إزمير

ودعا أردوغان، زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إلى إعلان ترشحه أو الكشف عن مرشح تحالفه.
وانضم مؤخرا لكل من حزب الشعب الجمهوري و"حزب الخير" أربعة أحزاب معارضة أخرى.
ولم يعلن تكتل آخر يضم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو عن مرشحه الرئاسي.

المصدر: د ب أ
رجب طيب أردوغان
الانتخابات الرئاسية
الترشح
مرشح
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