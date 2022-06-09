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روسيا تحذر من مواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب
قرصان إنترنت
9 يونيو 2022 20:08

حذرت روسيا، اليوم الخميس، الدول الغربية من أن الهجمات الإلكترونية على مرافق بنيتها التحتية قد تؤدي إلى مواجهة عسكرية مباشرة، وأن محاولات تحدي موسكو في الفضاء الإلكتروني ستُقابل بإجراءات مضادة موجهة.
يأتي التحذير بعد ما بدا أنه تم اختراق موقع وزارة الإسكان الروسية في مطلع الأسبوع، حيث كان البحث عن الموقع على الإنترنت يقود إلى علامة بعبارة "المجد لأوكرانيا" باللغة الأوكرانية.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن البنية التحتية الحيوية ومؤسسات الدولة في روسيا تتعرض لهجمات إلكترونية، وأنحت بالمسؤولية على أشخاص في الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وجاء في البيان "كونوا على يقين من أن روسيا لن تترك الأعمال العدوانية من دون رد.. كل خطواتنا ستكون محسوبة ومحددة وفقا لتشريعاتنا وللقانون الدولي".
وقال البيان إن "عسكرة الغرب للفضاء الإلكتروني ومحاولات تحويله إلى ساحة مواجهة بين الدول، تزيد بشكل كبير من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بعواقب لا يمكن توقعها".
وتعرضت المواقع الإلكترونية لكثير من الشركات والمؤسسات الإخبارية المملوكة لروسيا لمحاولات قرصنة متفرقة منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. 

المصدر: رويترز
روسيا
تحذير
هجوم إلكتروني
قرصنة إلكترونية
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