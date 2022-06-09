الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدة إنسانية لأوكرانيا بقيمة 205 ملايين يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 205 ملايين يورو أخرى لأوكرانيا لمواجهة الأزمة الإنسانية بالبلاد.

وقال المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش، في بيان خلال زيارته لأوكرانيا اليوم الخميس: «من خلال هذا التمويل، سيقدم شركاؤنا في المجال الإنساني الغذاء والمياه والرعاية الصحية، والمأوى والحماية، ومساعدة نقدية».

وأضاف لينارتشيتش أن المفوضية «تعمل عن كثب مع السلطات الأوكرانية لضمان تماشي المساعدة المقدمة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالاحتياجات المتغيرة بالاستمرار».

وووفقا للمفوضية الأوروبية، قدم الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الهجوم الروسي لأوكرانيا، أكثر من 700 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية للمنطقة، منها تخصيص 13 مليون يورو لمولودوفا المجاورة.

كما تشمل المساعدات المقدمة، حقائب إسعافات أولية وأغذية وملابس واقية، وعربات إطفاء، ومستشفيات متنقلة.