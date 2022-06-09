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جونسون يعتزم تخفيض الضرائب بصورة «عاجلة»
جونسون يعتزم تخفيض الضرائب بصورة «عاجلة»
9 يونيو 2022 19:12

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يريد تطبيق تخفيضات ضريبية بصورة "عاجلة وليس آجلة"، حيث حذر من أن حكومته لا يمكنها حماية البريطانيين من حدوث تضخم تقارب نسبته العشرة بالمئة من خلال زيادة الإنفاق.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جونسون قوله اليوم الخميس في كلمة ألقاها في بلاكبول بشمال إنجلترا: "ليس هناك حكومة في العالم تستطيع تحمل استخدام أموال دافعي الضرائب لحماية الجميع بصورة كاملة.«كما حذر جونسون من دوامة الأجور والأسعار بسبب زيادة الأجور، حيث قال إنه "يجب أن تكون حريصا على عدم زيادة الضغط التضخمي. لا يمكننا تسوية الزيادة في تكاليف المعيشة من خلال زيادة الأجور فقط لمواكبة ارتفاع الأسعار».

 

المصدر: د ب أ
بوريس جونسون
بريطانيا
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