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الكرملين يدلي بتصريحات بشأن تصدير حبوب أوكرانيا
سنابل القمح
9 يونيو 2022 19:07

أدلى الكرملين، اليوم الخميس، بتصريحات حول مسألة تصدير الحبوب من أوكرانيا التي ناقشها وزيرا خارجية روسيا وتركيا أمس في أنقرة.
وأعلنت الرئاسة الروسية أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق لتصدير حبوب من أوكرانيا إلى تركيا، مشددة في الوقت نفسه على أن العمل مستمر للتوصل إلى اتفاق في هذا الصدد.ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي اتفاق لبيع الحبوب إلى تركيا أو إلى دولة في الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "حتى الآن، لم يتم التوصل لأي اتفاقات.. العمل مستمر".
وأوكرانيا مصدر كبير للحبوب لأفريقيا والشرق الأوسط، وتعطل تلك الشحنات يرفع الأسعار بما يثير أزمة غذاء عالمية.
وتحاول تركيا التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن خطة لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد محادثاته في أنقرة أمس، إن روسيا قامت بما عليها والأمر الآن يعود لأوكرانيا لتطهير ألغام موانئها ليتسنى للسفن مغادرة البحر الأسود.
وطلبت الأمم المتحدة من تركيا المساعدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية.

المصدر: رويترز
القمح
الحبوب
تصدير
صادرات الحبوب
روسيا وأوكرانيا
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