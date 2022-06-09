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الأمم المتحدة: الحرب الروسية في أوكرانيا تلحق ضرراً بمناخ الاستثمار
الأمم المتحدة: الحرب الروسية في أوكرانيا تلحق ضرراً بمناخ الاستثمار
9 يونيو 2022 18:58

 أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الحرب الروسية في أوكرانيا تتسبب في ضرر لمناخ الاستثمار الأجنبي حول العالم، وأن الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً.
وقالت الهيئة، اليوم الخميس، في «تقرير الاستثمار العالمي»، إن «مناخ الأعمال والاستثمار تغير بشكل كبير هذا العام، بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة ثلاثية تشمل ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وشح التمويل».
ولفتت إلى وجود عوامل أخرى تعرقل الاستثمار من بينها احتمالات عودة تفشي جائحة كورونا والإعلان المرجح للمزيد من عمليات رفع الفائدة والمشاعر السلبية في الأسواق المالية، فضلا عن الركود المحتمل.
ووفقا لبيانات أولية للربع الأول من العام الجاري، فقد كان هناك تراجع كبير في الاستثمار في المواقع الجديدة وفي عمليات الاستحواذ الدولية.
وكان الاستثمار الأجنبي قد شهد تعافيا العام الماضي، وعاد لمستويات ما قبل التداعيات الحادة للجائحة في عام 2020. ووفقا لأونكتاد، فقد وصل إجمالي الاستثمارات لنحو 1.6 تريلون دولار، مقابل 1.5 تريلون دولار في 2019.
وكانت الدول الصناعية هي المستفيد الأكبر من التعافي، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بـ 134% عن 2020. أما تدفقات الاستثمارات في الدول النامية فكانت أعلى بنحو 30% فقط عن 2020.
وتضمنت قائمة الدول الأعلى استقبالاً للاستثمار الأجنبي الولايات المتحدة والصين وهونج كونج وسنغافورة وكندا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والمكسيك.

 

المصدر: د ب أ
الأمم المتحدة
أوكرانيا
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