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أحكام بالإعدام بحق 3 أجانب في دونباس
المتهمون في قفص أثناء المحاكمة
9 يونيو 2022 18:33

أفادت وكالات أنباء روسية بأن المحكمة العليا في دونيتسك أصدرت، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على رجلين بريطانيين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح أوكرانيا.
وقالت وكالة "تاس" للأنباء إن المحكمة "حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة".
وأضافت الوكالة أن الرجال الثلاثة قالوا إنهم سيستأنفون الحكم.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته وكالة الإعلام الروسية، أمس الأربعاء، الرجال الثلاثة في قفص داخل قاعة المحكمة.
وقالت الوكالة إن بينر وسعدون أقرا بالذنب فيما يتعلق "بأعمال عنف استهدفت الاستيلاء على السلطة".
كما يظهر الفيديو أسلين وهو يعترف بالذنب فيما يبدو بتهمة أقل تتعلق بأسلحة ومتفجرات. وشوهد واقفا في القفص بينما يتصفح مجموعة من المستندات القانونية أثناء ترجمة التهمة الموجهة إليه.

المصدر: رويترز
دونيتسك
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إعدام
الأزمة الأوكرانية
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