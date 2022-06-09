بروكسل توجه نداء للجزائر بعد تعليق معاهدة مع إسبانيا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، السلطات الجزائرية إلى «إعادة النظر في قرارها» تعليق معاهدة تعاون مع إسبانيا.

واعتبر التكتل أن القرار «مقلق للغاية» ولا سيما أن الجزائر «شريك مهم» للاستقرار الإقليمي.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «قرار الجزائر مقلق للغاية».

وأضافت: «ندعو الجزائر إلى إعادة النظر في قرارها» واستئناف الحوار بينها وبين إسبانيا «لتجاوز الخلافات الحالية». وتابعت: «نجري تقييماً لتأثير هذا القرار» على المعاهدة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

علقت الجزائر الأربعاء «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» التي أبرمتها مع إسبانيا عام 2002. وقالت إسبانيا إنها «تأسف» لقرار الجزائر.