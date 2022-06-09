سقوط 40 قتيلاً بعد انهيار منجم للماس في الكونغو الديمقراطية

لقي أكثر من 40 شخصاً حتفهم إثر انهيار منجم للماس في مقاطعة كاساي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنته السلطات اليوم الخميس.

وكان المنجم، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة تشيكابا في جنوب غرب الكونغو، شهد وقوع انهيارات أرضية بداخله الثلاثاء الماضي. وفي البداية، افتُرض أن هناك 10 أشخاص فقط لقوا حتفهم.

ومن جانبه قال آلين نتومبا، وزير الداخلية والأمن في مقاطعة كاساي، إنه قد تم انتشال ستة فقط من الضحايا.

ولا يزال باقي الضحايا مدفونين تحت الأنقاض. وقد كان الضحايا «يعملون بالحفر اليدوي لاستخراج الماس» وكانوا يعملون في الآبار الجوفية.

وقد أضر الانهيار الأرضي بأكثر من 40 بئراً يتراوح عمقها ما بين 15 و18 متراً. وقد تكون الأمطار الغزيرة قد ساهمت في انهيار الآبار.

الجدير بالذكر أن العمال الذين يعملون في هذا المنجم وفي مناجم الماس الأخرى، غالباً ما يعملون من دون استخدام معدات واقية. وهناك تقارير في كل شهر تفيد بوقوع وفيات بسبب حدوث الانهيارات الأرضية أو انهيار الآبار أو بسبب حوادث أخرى.