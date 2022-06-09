مسؤول لـ "تهديدات" بيونج يانج.. ضمن حكومة كوريا الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة اليوم الخميس أن وزارة الدفاع في البلاد تسعى إلى استحداث منصب سياسي جديد للتعامل مع "التهديدات" العسكرية لكوريا الشمالية وإلغاء منصب قائم مكرس لتعزيز المصالحة عبر الحدود. وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع موقف إدارة الرئيس يون- سيوك يول المعلن للتعامل بصرامة مع "التهديدات" النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وسط مخاوف من احتمال قيام النظام بإجراء تجربة نووية. وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: "مدير مكتب السياسة الدفاعية (الجديد) مصمم للتركيز على إدارة الأزمات في ظل الظروف الأمنية المتغيرة". ووفقًا لخطة إعادة التنظيم المتصورة، تسعى الوزارة إلى تعيين مسؤول على مستوى المدير العام مكلف بإدارة الأزمة الأمنية المحتملة التي تصنعها كوريا الشمالية، وإلغاء منصب مدير مكتب سياسة كوريا الشمالية الذي ركز إلى حد كبير على التصالح والتعاون بين الكوريتين، وفقًا لما نقلته يونهاب.

وتتشاور وزارة الدفاع مع وزارة الداخلية بشأن التغيير التنظيمي ، حيث تسعى حكومة يون إلى تعزيز الدفاع بعد إطلاق بيونج يانج المستمر للصواريخ.

المصدر: وكالات