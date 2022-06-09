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الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً للشركات الأوكرانية بقيمة 20 مليون يورو
الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً للشركات الأوكرانية بقيمة 20 مليون يورو
9 يونيو 2022 14:41

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أنها ستقدم للشركات الأوكرانية الناشئة تمويلاً بقيمة 20 مليون يورو، مع تخصيص ما يصل إلى 60 ألف يورو لكل شركة.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، في مؤتمر صحفي عُقد ببروكسل، إن التدمير الذي قامت به روسيا في أوكرانيا واحتلالها للبنية التحتية البحثية قد «عطل بشدة نظام البحث والابتكار البيئي الحالي في أوكرانيا».
وأكدت ستيفانيشينا أنه يجب أن تدعم الأموال «الشركات التي تعمل على ابتكار حلول وخدمات ومنتجات من أجل جهود إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا».
من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، في بيان لها إنه «من المهم لأوكرانيا أن تتطلع إلى الأمام أثناء محاربتها للعدوان العسكري الروسي».
ومن المقرر أن يتم صرف الأموال من خلال دعوة لتقديم مقترحات ستبدأ في 23 من يونيو.

 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا
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