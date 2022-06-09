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جونسون يتعهد اتخاذ تدابير للتعامل مع ارتفاع كلفة المعيشة
جونسون
9 يونيو 2022 14:51

بعدما تمكّن بوريس جونسون من تجاوز مذكرة بحجب الثقة عنه داخل حزبه، يريد رئيس الوزراء البريطاني القيام بإصلاحات عبر التعهد الخميس بالاستجابة للأزمة المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

ومن خلال هذه الإعلانات الجديدة، يريد رئيس الوزراء فتح صفحة جديدة بعد التصويت بحجب الثقة الذي استهدفه بسبب "بارتي غيت"، وهي الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق والتي غّرم جونسون بسببها.
والأربعاء، واجه جونسون النواب خلال جلسة المساءلة الأسبوعية فيما بدا أنه نجح في حشد تأييد مناصريه، على الأقل موقتا، في مواجهة هجمات المعارضة العمالية.

ويأمل جونسون المحافظة على موقعه، مؤكدا أنه يريد التركيز على أولويات البريطانيين المخنوقين بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وسيؤكد رئيس الوزراء في خطابه أنه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتبنى الحكومة إصلاحات لمساعدة الناس على الحد من التكاليف في كل مجالات الإنفاق المنزلي، من الغذاء إلى الطاقة ورعاية الأطفال والنقل والسكن".

وبهذه الإصلاحات "سنحمي الأسر ونعزز الإنتاجية، وقبل كل شيء، سنزيد النمو في المملكة المتحدة" بحسب الخطاب.

وأشار بيان صادر عن داونينغ ستريت إلى أن جونسون سيعلن كذلك مساعدة جديدة تهدف إلى تشجيع البريطانيين على أن يصبحوا مالكين، وهو موضوع من شأنه اجتذاب الناخبين المحافظين التقليديين.

وكان رئيس الوزراء أعرب عن نيته في توسيع نطاق إمكانية أن يصبح مستأجرو المساكن الاجتماعية مالكين، وهو أمر أطلق في عهد مارغريت تاتشر.

وركزت الصحف البريطانية الخميس على ارتفاع الأسعار والتزام الحكومة لجمه، مع عنونة صحف "ذي غارديان" و"ديلي تلغراف" و"ديلي ميرور" عن ارتفاع أسعار الوقود.

وأشادت صحيفة "ديلي ميل" المحافظة بمخطط داونينغ ستريت، وكتبت أن "بوريس جونسون سيخفض الفواتير في كل المجالات بفضل مبادرته الأكثر شمولية حتى الآن لتخفيف أزمة كلفة المعيشة".

ويأتي هذا الخطاب بعد أقل من أسبوعين من إعلان خطة مساعدات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني (17 مليار يورو) للأسر، فيما بلغ التضخم 9 % وأسعار الوقود والغذاء ترتفع بشكل كبير، ويتوقع أن تشهد فواتير الطاقة ارتفاعا حادا في الخريف.

 

 

المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
بوريس جونسون
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