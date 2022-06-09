موجة حرارة قاسية تضرب مصر والسبب!

شعبان بلال (القاهرة)

تضرب موجة شديدة الحرارة مصر، بداية من اليوم الخميس، بسبب ظاهرة مناخية قياسية وهي امتداد منخفض الهند الموسمي، حيث يتعمق المنخفض على شمال مصر حتى مناطق جنوب الصعيد.

وحذر خبراء الطقس في مصر من ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الأجواء بداية من اليوم الخميس حتى يوم السبت، مؤكدين أن درجة الحرارة تصل في القاهرة إلى 42 درجة، ومحافظات المنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 43 درجة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة.

وقال رئيس مركز معلومات تغير المناخ المصري الدكتور محمد علي فهيم إن الأشعة الشمسية تكون خلال تلك الفترة عمودية وقوية وقصيرة الموجة وهي الأخطر، وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، موضحا أنه من هنا تكمن الخطورة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتحذير الشديد من التعرض لضربات الشمس. وأشار فهيم إلى زيادة في الرطوبة النسبية على شمال مصر تتراوح من 80% إلى 90% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال مصر. وأكد خبير المناخ المصري ضرورة عدم خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهاراً، وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة، وشرب كمية كبيرة من المياه، وعدم التعرض للشمس المباشرة، والتقليل من المجهود البدني.

وحذر فهيم من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الحرارة الأقل في المناطق الريفية والظهير الصحراوي.