شنغهاي تعتزم إغلاق مناطق لاجراء اختبارات موسعة لفيروس كورونا

تعتزم شنغهاي إغلاق منطقة بجنوب غرب المدينة السبت المقبل لإجراء اختبارات موسعة لفيروس كورونا، فيما يعد أول إغلاق يتم فرضه منذ أن خرجت المدينة، التي تعد مركزا ماليا للصين، من إجراءات إغلاق استمرت شهرين في الأول من يونيو الجاري.

ويثير هذا الإجراء مخاوف من حدوث تراجع عن إعادة فتح المدينة، حيث يخشى المسؤولون ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على الرغم من أن خطة إغلاق منطقة مينهانج، التي يبلغ عدد سكانها 2.65 مليون نسمة، في الصباح فقط، يواجه السكان احتمالية البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في حال تم كشف حالات إصابات بالفيروس.