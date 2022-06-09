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تحطم مروحية عسكرية وسط الصين
تحطم مروحية عسكرية وسط الصين
9 يونيو 2022 14:09

 لقى شخص حتفه وأصيب شخصان إثر تحطم مروحية عسكرية بوسط الصين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

وقد تمكن الطيار من الخروج من الطائرة، ولكن الحادث تسبب في حدوث انفجار بالقرب من مطار لاوهيكو في مدينة شيانجيانج بإقليم هوبي بوسط الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بعض المنازل بالقرب من موقع الحادث تضررت بصورة كبيرة، واندلعت النيران فيها، وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة هيئة الطيران المدني إن الصندوقين الأسودين تضرراً بصورة كبيرة، مضيفة أن التحقيقات جارية.

المصدر: وكالات
تحطم مروحية
الصين
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