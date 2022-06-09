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إجلاء أكثر من 3 آلاف بسبب حرائق الغابات في إسبانيا
أرشيفية
9 يونيو 2022 13:11

جرى إجلاء أكثر من 3000 شخص ونقلهم إلى بر الأمان في إسبانيا مساء أمس الأربعاء، بعد اندلاع حريق في غابة تقع بمنطقة "كوستا ديل سول" السياحية في جنوب إسبانيا.

وكانت النيران قد اندلعت بعد ظهر أمس الأربعاء لأسباب مازالت غير واضحة.
ويتعرض مجتمع "بيناهافيس" الذي يعيش به 8000 نسمة، وقرية "بوجيرا" الواقعة في غرب ملقة والتي يعيش بها 300 نسمة، للخطر، بحسب ما نقلته محطة "آر تي في إي" الرسمية عن سياسيين محليين ومتحدثين باسم فرق الإطفاء.
وأصيب ثلاثة أفراد من قوات الإطفاء.

وذكر التقرير أن درجات الحرارة التي تجاوزت 30 درجة مئوية والجفاف والرياح القوية، استمرت حتى اليوم الخميس في إعاقة الجهود التي يتم بذلها لمكافحة الحرائق في المنطقة.
ومع ذلك، فقد كان من المتوقع أن يتحسن الوضع خلال فترة النهار في ظل تراجع حدة الرياح.
وكان حريق الغابات الذي استمر لمدة ستة أيام في سبتمبر الماضي، أتى على المنطقة المتضررة في سلسلة جبال "سييرا بيرميجا"، ودمر أكثر من 9000 هكتار من الغابات.

المصدر: وكالات
إسبانيا
حريق الغابات
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