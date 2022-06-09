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بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
بايدن
9 يونيو 2022 08:01

حض الرئيس الأميركي جو بايدن قادة دول الأميركيتين على إثبات مكاسب الديموقراطية خلال افتتاحه قمة جمعت غالبيتهم في لوس أنجليس التي تستضيف المناسبة.

وقال بايدن "عندما تتعرض الديموقراطية للهجوم في جميع أنحاء العالم، لنتحد مرة أخرى ونجدد قناعتنا بأن الديموقراطية ليست السمة المميزة فقط"، متابعاً بل هي "المكوّن الأساسي لمستقبل الأميركيتين".

وأضاف بايدن "في هذه القمة، لدينا فرصة سانحة للتعاون حول بعض الأفكار الجريئة والإجراءات الطموحة وإظهار قوة الديموقراطية الهائلة أمام شعوبنا".

ورحب بايدن برؤساء الأميركيتين في مركز المؤتمرات بوسط لوس أنجليس حيث تم تقديم عرض راقص من إنتاج المنتج والموسيقي الاميركي الكوبي اميليو استيفان، قبل أن تبدأ اجتماعات تستمر يومين وتركز على الهجرة والتغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي.

وقال بايدن "منطقتنا كبيرة ومتنوعة. لا نتفق دائماً على كل شيء"، مضيفا أن الدول الديموقراطية بامكانها تجاوز الخلافات "بالاحترام المتبادل والحوار".

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
الديموقراطيون
جو بايدن
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