هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين في مالي

باماكو (وكالات)

قتل جنديان ماليان أمس، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش قرب تمبكتو، على ما ذكر محافظ المنطقة والجيش.

وذكر محافظ تمبكتو باكون كانته: «فقدنا جنديين صباح الأربعاء على الطريق المؤدي إلى تاوديني، وهناك 5 جرحى في المستشفى الإقليمي في تمبكتو، لكن اصاباتهم ليست خطرة».

وأكدت المكتب الإعلامي التابع للجيش هذه المعلومات، دون أن يتهم أي جهة بالهجوم.

وتنشط في منطقة تمبكتو جماعات إرهابية تسعى إلى فرض قانونها وتهاجم ممثلي الدولة والوجود الأجنبي.

وحذر تقريران نشرا خلال الأسبوع الجاري أحدهما للأمين العام للأمم المتحدة والآخر من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي من تصاعد العنف في وسط وشمال مالي.

ويؤكد المجلس العسكري أنه بدأ عملية واسعة في ديسمبر، أدت إلى «تفكك الإرهابيين».