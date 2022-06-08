روسيا: مستعدون لضمان سلامة صادرات الحبوب الأوكرانية

أنقرة (وكالات)

أعلنت موسكو، أمس، في أنقرة أنها مستعدة لضمان سلامة صادرات الحبوب الأوكرانية، من دون الإعلان عن آلية ملموسة محددة لطمأنة كييف، رغم تحذيرات الدول المطلة على المتوسط من خطر المجاعة الذي يهدد الملايين. واستقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، للبحث في إنشاء ممرات آمنة عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب الألغام البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد لافروف أن موسكو «مستعدة لضمان سلامة السفن التي تبحر من الموانئ الأوكرانية، بالتعاون مع أنقرة».

وقال: «إذا كان الجانب الأوكراني كما يقول لنا أصدقاؤنا الأتراك، مستعداً لتأمين ممر بين الألغام فيمكن حل هذه المسألة»، مؤكداً أن روسيا مستعدة من جانبها لضمان أنها لن تستغل سحب الألغام لمهاجمة أوكرانيا من البحر.

لكن أوكرانيا سرعان ما رفضت تطمينات لافروف بأن روسيا لن تستغل الموقف لصالحها إذا سمحت كييف بمغادرة شحنات الحبوب عبر البحر الأسود، واصفة تلك التطمينات بأنها «كلام أجوف».

وكتب أولج نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية على «تويتر»، إن «المعدات العسكرية مطلوبة لحماية الشريط الساحلي، علاوة على مهمة بحرية للقيام بدوريات حراسة في مسارات الصادرات بالبحر الأسود، ولا يمكن السماح لروسيا باستغلال مسارات الحبوب لمهاجمة جنوب أوكرانيا». وبطلب من الأمم المتحدة، عرضت تركيا مساعدتها لمواكبة هذه القوافل رغم وجود ألغام رُصد بعضها قرب السواحل التركية. واعتبر تشاوش أوغلو أن «خطة الأمم المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق، وعلى أوكرانيا وروسيا قبولها».

وقال مصدر دبلوماسي تركي، طلب عدم الكشف عن هويته في ختام المؤتمر الصحافي المشترك للوزيرين التركي والروسي، «أعددنا خطة لإنشاء ممرات غذائية آمنة، وعرضناها على روسيا، لكن موسكو ألقت الكرة مرة أخرى في ملعب أوكرانيا».

ولم تمثل في هذا الاجتماع أوكرانيا وهي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وكانت ستصبح ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم قبل اندلاع الأزمة.

وتسبب النزاع الذي بدأ في 24 فبراير في ارتفاع الأسعار، بشكل كبير، فيما يلوح خطر المجاعة في البلدان التي تعتمد على كييف لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتتبادل موسكو وكييف اتهامات بتدمير مخزون الحبوب.

وحذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من أن «الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة، ونتوقع إشارات واضحة وملموسة، لأن منع صادرات القمح هو بمثابة احتجاز ملايين الأطفال والنساء والرجال رهائن والحكم عليهم بالموت».

كان وزير الخارجية الإيطالي يتحدث، في ختام مؤتمر وزاري حول الأمن الغذائي في المتوسط، بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» وألمانيا، التي تترأس حالياً مجموعة السبع.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب: «يجب الضغط على الأطراف المعنيين، للسماح بتصدير الحبوب وغيرها من السلع الأساسية بشكل آمن ودون تأخير»، معتبراً أنه «لا يمكن للعالم أن يكون تحت رحمة الأزمات العسكرية في أوروبا أو في مناطق أخرى من العالم». وأفاد تشاوش أوغلو بأن بلاده تعتبر أن طلب موسكو رفع العقوبات عن الصادرات الزراعية الروسية لتسهيل الصادرات الأوكرانية أمر مشروع.

وأشار الوزير التركي إلى «الحبوب والأسمدة» غير المشمولة بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ولكن تصديرها توقف بسبب تعليق التعاملات المصرفية والمالية.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن «الهجوم الروسي» على أوكرانيا، وليس العقوبات المفروضة على موسكو، هو السبب في الارتفاع الحاد في أسعار الحبوب بسبب وقف الصادرات، وما يسببه ذلك من خطر حدوث أزمات غذائية في العالم.

وقبل الأزمة كانت كييف تصدر شهرياً 12 في المئة من القمح العالمي و15 في المئة من الذرة و50 في المئة من زيت عباد الشمس.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين الماضي، من تضاعف كميات الحبوب الأوكرانية العالقة. وقال: «حاليا لدينا 20 إلى 25 مليون طن عالقة، وقد تصل الكمية هذا الخريف إلى 70 أو 75 مليوناً»، مضيفاً إن أوكرانيا تبحث أيضاً مع بولندا ودول البلطيق لتصدير كميات صغيرة من الحبوب عبر السكك الحديد.

وقال الكرملين، أمس، إنه يتعين رفع العقوبات الغربية المفروضة على موسكو حتى يتم تسليم الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف: «الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه من أجل تسليم كميات الحبوب الروسية إلى الأسواق الدولية، يجب رفع العقوبات المباشرة وغير المباشرة عن روسيا».

وأضاف إن العقوبات التي فرضها الغرب رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا تؤثر على تأمين الشحن البحري، والمدفوعات والوصول للموانئ الأوروبية. وتابع قائلاً: «لا توجد مناقشات فعلية» جارية بشأن رفع العقوبات.

وقال بيسكوف ولافروف إن صادرات الحبوب الأوكرانية لا تُشكل سوى جزء بسيط من السوق العالمية.

وذكر بيسكوف: «على حد علمنا هناك حبوب أقل بكثير مما يقول الأوكرانيون، ولا حاجة للمبالغة في أهمية احتياطيات الحبوب هذه وتأثيرها على الأسواق العالمية».

واتهم لافروف الغرب بتضخيم القضية المتعلقة بصادرات الحبوب الأوكرانية، وتصويرها كأنها «كارثة عالمية».