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مقتل 800 إرهابي في بحيرة تشاد خلال شهرين
جندي من الجيش النيجيري (أرشيفية)
9 يونيو 2022 01:12

نيامي (وكالات) 

قُتل أكثر من 800 إرهابي في غضون شهرين في جزر على بحيرة تشاد، عند حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، في عمليات للقوة المشتركة لهذه البلدان، وفق ما أكدت هذه القوة أمس.
قادت القوة المشتركة من 28 مارس إلى 4 يونيو، عملية مشتركة سُمّيت «سلامة البحيرة» في جزر بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بهدف تحييد إرهابيين من جماعة «بوكو حرام» و«داعش»، وفق تقرير لهذه القوة.
وأكدت القوة المشتركة، أنّ «العملية حققت نجاحًا مدويًا مع قتل 805 إرهابيين، وتدمير أو الاستيلاء على 44 مركبة، و22 دراجة نارية وعدد كبير من الأسلحة الثقيلة والخفيفة».
وشارك نحو ثلاثة ألاف جندي في العمليات الجوية والبرية والبحرية، التي أطلقتها في البداية الكاميرون والنيجر ونيجيريا وانضمت إليها تشاد بعد 45 يومًا على بدايتها، وفق الوثيقة.
كذلك، تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الذخيرة وتدمير أماكن لتصنيع العبوات الناسفة المصنوعة يدوياً.
وتمتد ضفاف حوض بحيرة تشاد، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. والحوض عبارة عن بحيرة واسعة ومستنقعات وجزر تتمركز فيها مجموعات «بوكو حرام» الإرهابية ومنافسها تنظيم «داعش».

بحيرة تشاد
تشاد
نيجيريا
النيجر
الكاميرون
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