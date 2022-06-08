جرحى بهجوم طائرة مسيرة في أربيل

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح بهجوم طائرة مسيّرة وقع على طريق سريع رئيسي في محيط مدينة أربيل، كما أفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية في السيارات أيضاً.والموقع الذي انفجرت فيه المسيّرة يبعد مئات الأمتار عن مقر أمني تابع لقوات الأسايش، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.

وذكر البيان أن "طائرة مسيرة مفخخة انفجرت عند الساعة 9:35 مساء على طريق بيرمام في أربيل". وأضاف "أدى ذلك إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، فيما تعرّض مطعم وعدة سيارات لأضرار مادية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهته، أفاد وزير الصحة في الإقليم سامان برزنجي، في بيان، أنه "لا توجد إصابات خطيرة، فقط ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح طفيفة ويتم علاجهم".

شهدت أربيل في العام الأخير عدّة هجمات مماثلة، غالبيتها لم تتبنها أي جهة.

ومطلع مايو، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا في منطقة مجاورة لمصفاة نفط في محافظة أربيل، كما استُهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً شمال غرب أربيل، مطلع أبريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.