الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على الهدوء في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكدت الأمم المتحدة أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء في ليبيا وذلك مع تزايد الغضب الشعبي إثر تجدد الاشتباكات مؤخراً في العاصمة طرابلس، فيما تصدى الجيش الوطني لهجوم إرهابي على مواقعه في جنوب البلاد.

وشاركت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في رئاسة الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا التي عقدت في تونس بالتعاون مع فرنسا وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الإفريقي.

وبحسب مكتب البعثة الأممية الإعلامي، أجرت الأطراف أمس الأول، نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح والتسريح وسبل المضي قدماً بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وشدّدت وليامز على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على ما تم إنجازه حتى الآن.

وقبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقت وليامز بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول أخر التطورات في ليبيا.

وأعربتُ وليامز عن امتنانها لهم جميعاً على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم. وقالت وليامز: «سُعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسا والتزاماً نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار».

إلى ذلك، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة العمل للمحافظة على استقرار البلاد، وصولًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

أمنياً، تصدى الجيش الوطني الليبي لهجوم شنه إرهابيون على مواقعه بمدينة «القطرون» ومنطقة «أم الأرانب» جنوب البلاد، ما أدى لإصابة عدد من عناصر الجيش أحدهم في حالة خطيرة.

وأكد مصدر عسكري أن الهجوم الإرهابي يحمل بصمات «داعش»، مشيراً إلى أنه تم بإلقاء عدد من القنابل، تلاه إطلاق للرصاص على أفراد الكتيبة المكلفين بتأمين بوابة حدودية، وقد جرى استدراجها حتى أصبحت في مرمى نيران الجيش الليبي وجرى التعامل معها وفق قواعد المواجهات.

ودفعت القيادة العامة للجيش الليبي بتعزيزات عسكرية لدعم غرفة عمليات الجنوب لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين المنطقة الجنوبية ومحاربة الإرهاب والجريمة والهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الليبية، بحسب ما أكده مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب.