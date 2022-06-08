السودان: استقالة رئيس المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا»

الخرطوم (الاتحاد)

أعلن رئيس المجلس الأعلى لـ«نظارات البجا والعموديات»، محمد الأمين ترك استقالته من رئاسة المجلس.

وجاء في نص الاستقالة التي نشرت على الصفحة الرسمية لإعلام المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مع تأكيدي التام للدفاع عن قضية شرق السودان والبجا وأتمنى للأخوة في المجلس التوفيق والسداد وسأكون لهم سندا وعضدا من أجل هذه القضية».

وكان مجلس «نظارات البجا» في شرق السودان قد دعا أواخر الشهر الماضي، إلى عصيان عام في ولاية البحر الأحمر، وحذر من أن إقصاء مناطق الشرق في أية تسوية سياسية ستكون له «عواقب وخيمة على البلاد».

وأضاف المجلس في بيان على فيسبوك في ذلك الوقت: «لن نسمح للنخب بأن ينفذوا خططهم التي كانوا ينفذونها منذ الاستقلال باستغلال الموارد وتهميش إنسان الشرق».