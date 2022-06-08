31 ألف انتهاك «حوثي» بحق المدنيين في تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

وثق مركز «المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» أكثر من 31 ألف انتهاك طال المدنيين في محافظة تعز، خلال الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على المحافظة منذ 7 سنوات.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان: «تعز.. حصار الموت»: إنه «وثق 31178 حالة انتهاك منذ 21 مارس 2015 إلى 30 أبريل 2022، توزعت بين قتل وإصابات واختطاف ونزوح وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ارتكبت معظمها ميليشيات الحوثي بشكل مباشر».

وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من المدنيين بلغ 3988 قتيلاً، بينهم 855 طفلاً و458 امرأة، إضافة إلى عدد المصابين والبالغ عددهم 17688 مدنيًا، بينهم 2063 طفلاً و 2640 امرأة.

وأفاد أن أغلب الضحايا سقطوا جراء الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي حيث حصدت آلاف الألغام حياة 776 مدنياً بحسب ما توصل إليه فريق الرصد الميداني للمركز بينهم 37 طفلاً و23 امرأة، وأصيب جراءها 1274 مدنياً بينهم 60 طفلاً و27 امرأة.

وبلغت حالات الاختطاف 473 لمدنيين و175 حالة إخفاء قسري، و895 حالة احتجاز تعسفي و98 حالة تعذيب أفضت العديد منها للموت أو الإعاقة الدائمة والشلل التام عن الحركة أو الجنون والحالة النفسية، و88 حالة اعتداء على مدنيين، و75 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير.

ونقل التقرير عن تقارير مختلفة أهمها تقارير منظمة الهجرة الدولية توثيق قيام ميليشيات الحوثي بالتهجير قسرياً والتسبب في نزوح نحو 4050 أسرة.

إلى ذلك، قتل أمس، طفلان شقيقان من أهالي محافظة تعز، بمقذوف هاون أطلقته ميليشيات الحوثي على أحياء آهلة بالسكان. وأفادت مصادر محلية بمقتل الطفلين محمد وعدي نجيب عبدالرحمن، نتيجة انفجار بقايا مقذوف هاون أطلقته ميليشيات الحوثي على منطقة «المراتبة» في مديرية جبل حبشي، غربي تعز.