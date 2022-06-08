اليمن: «الحوثي» يواصل العقاب الجماعي ضد تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق أهالي تعز وترفض المقترحات كافة بشأن رفع الحصار، مجددة التزامها بالهدنة الأممية رغم الخروقات ودعوتها المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على الميليشيات للانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، بينما طالب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج من صنعاء برفع الحصار المفروض على تعز.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الحكومة ترجمت التزامها الثابت والراسخ بدعم الحل السلمي للأزمة وإنجاح جهود المبعوث الخاص لليمن وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين، عبر تنفيذ بنود الهدنة الأممية.

وأوضح الإرياني أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع إعلان الهدنة الأممية عبر سريان وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات، وتسهيل وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، في مقابل رفض ميليشيات الحوثي تنفيذ أي من التزاماتها التي نص عليها اتفاق الهدنة‏.

وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي واصلت خروقاتها خلال شهري الهدنة، باجمالي 3243 خرقاً للفترة من 2 أبريل وحتى 31 مايو في محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة، تنوعت بين هجمات بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمدفعية، والأسلحة المتوسطة والخفيفة والتعزيزات العسكرية واستحداث المواقع وزراعة الالغام‏.

وأضاف الإرياني: «أنه ورغم عدم التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتنفيذ الجزء المتعلق بها وتوريد إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لصالح دفع رواتب موظفي الدولة، فقد بلغ عدد السفن الواصلة للميناء خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 31 مايو 18 سفينة محملة بـ 763387 طناً مترياً.

ولفت إلى أن عدد الرحلات المغادرة والواصلة إلى مطار صنعاء الدولي للفترة 16 مايو 1 يونيو بلغ 14 رحلة استفاد منها 2424 شخصاً رغم محاولات ميليشيات الحوثي وضع العراقيل والعقبات أمام إعادة تشغيل المطار، إلا أن الحكومة قدمت عدد من التنازلات إلتزاما بمسؤولياتها أمام الشعب اليمني والتخفيف من معاناته.

وأضاف: «في المقابل تواصل ميليشيات الحوثي رفض كل المقترحات التي قدمها المبعوث الدولي والوفد الحكومي في مشاورات الأردن بشأن رفع الحصار عن تعز، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات أحادية ذات طابع عسكري تفاقم المعاناة الإنسانية، لتؤكد مضيها في انتهاج سياسة العقاب والإبادة الجماعية بحق أبناء المحافظة»‏.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على ميليشيات الحوثي الإرهابية للانصياع لجهود التهدئة وإحلال السلام، ورفع الحصار فوراً عن تعز، والتوقف عن استغلال الهدنة كمحطة لتعويض خسائرها وترتيب صفوفها استعداداً لجولة جديدة من الحرب.

إلى ذلك، بحث رئيس البعثة اليمنية لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، أمس، مع رئيسة إدارة الجزيرة العربية والعراق والسياسات الإقليمية بالاتحاد أنا ماريا باناجيوتاكوبولو، ومسؤول شئون اليمن في جهاز العمل الخارجي يانيك ڤا، الأوضاع في اليمن. واستعرض السفير مصطفى، مستجدات الأوضاع في اليمن والتزام الحكومة بالهدنة رغم الخروقات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، واستمرار حصار الميليشيات لمدينة تعز والمفروض على سكانها البالغين أكثر من 4 ملايين منذ 7 سنوات، مؤكداً أن الحكومة وافقت على فتح مطار صنعاء رغم تعنت الميليشيات الحوثية، واستمرار دخول سفن المشتقات النفطية.

ودعا الإتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ الموقف الأخلاقي والسياسي والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وممارسة الضغط على الميليشيات وداعميها.

من جانبها، أكدت السفيرة دعم الإتحاد الأوربي لمجلس القيادة الرئاسي، والعمل مع المبعوث الأممي للتوصل إلى سلام دائم في اليمن يجنب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.

في غضون ذلك، طالب المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج أمس، ميليشيات الحوثي برفع حصار تعز، وذلك بعد وصوله إلى صنعاء، حاملاً مقترحاً لفتح الطرقات.

وأعرب جروندبرج في بيان عقب مؤتمر له في مطار صنعاء، عن تطلعه إلى انخراط ميليشيات الحوثي في الجهود الجارية لتطبيق الهدنة وتعزيزها.

ووصل جروندبرج إلى صنعاء قادماً من العاصمة الأردنية عمّان برفقة وفد الميليشيات الحوثية بعد انتهاء نقاشات المرحلة الأولى من المشاورات مع الوفد والحكومة اليمنية.