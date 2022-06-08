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تويتر تؤكد استمرار صفقة بيعها لإيلون ماسك
تويتر
9 يونيو 2022 00:29

قالت مصادر مطلعة إن كبير محاميي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أكد لموظفيها استمرار التقدم في صفقة بيع أسهم الشركة إلى الملياردير إيلون ماسك، مضيفا أن المساهمين سيصوتون على الصفقة أواخر يوليو أو أوائل أغسطس المقبلين.
ونقلت عن فيجايا جاد رئيس الإدارة القانونية في الشركة قوله، خلال اجتماع لموظفي تويتر، إن الشركة مازالت تنتظر الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول على مقترحها بشأن الصفقة قبل إرساله إلى المساهمين.
كان ماسك قد شكك، خلال الأسابيع القليلة الماضية، في أعداد مستخدمي تويتر، وعدد التغريدات التي يتم بثها آليا، وهو ما يثير الغموض بشأن احتمالات اتمام الصفقة.   
من ناحيتها، قالت تويتر إنها "تواصل وستواصل تبادل المعلومات بصورة تعاونية مع السيد ماسك لاستكمال الصفقة وفقا لشروط اتفاق الاندماج. نحن نعتقد أن الاتفاق يحقق أفضل فائدة لكل المساهمين... نحن نريد إتمام الصفقة وتنفيذ اتفاق الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها".
كان ماسك قد اتهم شركة تويتر بخرق شروط صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار أميركي والخاصة بالاستحواذ على خدمة التدوينات القصيرة.
وقال، في خطاب مفتوح أصدره محاموه يوم الاثنين الماضي "في الواقع، رفضت تويتر تقديم معلومات طلبها السيد ماسك كثيرا منذ التاسع من مايو 2022، لتسهيل تقييم الحسابات العشوائية والمزيفة على منصة شركته".
وجاء في الخطاب أنه كان مطلوبا من تويتر بموجب شروط صفقة الاستحواذ توفير بيانات ومعلومات طلبها ماسك على صلة بالصفقة. 
كان رئيس شركة السيارات الكهربائية الرائدة تسلا، قد وافق في السابق مع الشركة على شراء تويتر مقابل 54,20 دولار للسهم. غير أنه في ظل أسعار تقارب نحو 40 دولارا، فإن المستثمرين يشكون فيما إذا كانت مثل تلك الصفقة سوف تحدث حقا.  

المصدر: د ب أ
تويتر
الشراء
إلون ماسك
صفقة استحواذ
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