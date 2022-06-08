بريطانيان ومغربي يواجهون الإعدام في دونيتسك

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيين ومغربيا أُلقي، القبض عليهم أثناء القتال في صفوف أوكرانيا، ربما يواجهون عقوبة الإعدام بعد إقرارهم بالذنب في محكمة بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وكالة الإعلام الروسية، البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة.

وقالت الوكالة إن بينر وسعدون أقرا بالذنب فيما يتعلق "بأعمال عنف استهدفت الاستيلاء على السلطة".

كما يظهر الفيديو أسلين وهو يعترف بالذنب فيما يبدو بتهمة أقل تتعلق بأسلحة ومتفجرات. وشوهد واقفا في القفص بينما يتصفح مجموعة من المستندات القانونية أثناء ترجمة التهمة إليه.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤولي الادعاء قولهم إن التهم مجتمعة قد تعني عقوبة الإعدام لكل من الثلاثة.