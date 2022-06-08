هجوم بطائرة مسيرة على القنصلية الأميركية في أربيل

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد مصدر أمني بأن القنصلية الأميركية في مدينة إربيل بإقليم كردستان العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة.

وذكر مراسل «سكاي نيوز عربية»، أن قذيفة استهدفت الطريق المؤدي إلى «مصيف صلاح الدين» قرب المبنى الجديد للقنصلية الأميركية، التي لا تزال قيد الإنشاء، وهو ما ألحق أضراراً مادية بعدد من السيارات المدنية.

وفي مارس الماضي، هاجمت إيران مدينة إربيل شمالي العراق بـ12 صاروخاً بالستياً، في هجوم غير مسبوق على عاصمة إقليم كردستان العراق يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية ورفع مهارات الأداء لأفراد القوات الأمنية.

ودعا الكاظمي خلال استقبال القائد الجديد لبعثة «الناتو» للاستشارة والتدريب في العراق الجنرال جيوفاني إيانوتشي، والوفد المرافق له إلى تطوير كفاءة القوات العراقية على المستوى المؤسساتي ورفع مهارات الأداء.

وفي هذه الأثناء، أعلنت السلطات الأمنية، اعتقال 5 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال عمليات متفرقة في بغداد وكردستان.

وأعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اعتقال ثلاثة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.