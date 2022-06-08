مصر تمدد حظراً على تصدير سلع أساسية

قالت وزارة التجارة المصرية في وثيقة، اليوم الأربعاء، إن مصر مددت الحظر على تصدير القمح والدقيق (الطحين) والذرة والعدس والفول والمكرونة وزيوت الطعام بكافة أنواعها لثلاثة أشهر أخرى إضافية.

وأضافت الوزارة أنها ستسمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي بعد موافقة من الوزارة. والكميات الفائضة ستقدرها وزارة التموين.

وكانت مصر قد حظرت تصدير هذه السلع الأساسية في مارس الماضي.

وقالت الوزارة إن الحظر على تصدير الزيوت النباتية يقتصر على "زيوت فول الصويا والنخيل وبذرو عباد الشمس وبذرة القطن والذرة" واستثناء باقي أصناف الزيوت الأخرى.