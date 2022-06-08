محصول الحبوب في أوكرانيا معرض للخطر

قال رئيس جمعية الحبوب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن صوامع الحبوب ممتلئة بنحو النصف في الفترة التي تسبق حصاد هذا العام، مما يعني أنه يمكن ترك المحاصيل من دون حصاد إذا لم تبدأ عمليات التصدير.

توقف تصدير الحبوب من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، مما يهدد بأزمة غذاء عالمية وإثارة اضطرابات في البلدان النامية.

وقال ميكولا جورباتشوف، في مؤتمر للمجلس الدولي للحبوب في العاصمة البريطانية لندن، إن هناك نحو 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا من إجمالي سعة تخزين تبلغ نحو 55 مليون طن.

وأوضح جورباتشوف أنه بدون تصدير الحبوب عبر موانئها المطلة على البحر الأسود، ستتمكن أوكرانيا في أحسن الأحوال من تصدير 20 مليون طن من الحبوب العام المقبل، مضيفاً أن هذه الحبوب ستكون على الأرجح شحنات بذور دوار الشمس وليست شحنات الذرة والقمح.

وبلغت شحنات الحبوب المصدرة من أوكرانيا 44.7 مليون طن في موسم 2020 و2021. وتحاول حاليا تصدير إنتاجها من المحاصيل عبر الطرق البرية والنهرية وبالقطارات، لكن الصعوبات اللوجستية تحد من الشحنات لنحو مليوني طن كحد أقصى شهرياً عبر هذه الطرق.

وقدر جورباتشوف أن نصف محصول الذرة الأوكراني سيترك على الأرض، من دون حصاد، إذا لم تفتح موانئ أوكرانيا على البحر الأسود للتصدير. وأوكرانيا هي رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وأكبر مصدر لزيت دوار الشمس.

وواجهت الجهود التركية للتفاوض بشأن ممر آمن للحبوب العالقة في موانئ البحر الأسود صعوبات، اليوم الأربعاء، إذ قالت أوكرانيا إن روسيا تفرض شروطا غير منطقية، بينما قال الكرملين إن حرية الشحن تتوقف على إنهاء العقوبات.

وأشار جورباتشوف إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي المحادثات التركية-الروسية إلى الضمانات الأمنية المطلوبة لشحن الحبوب الأوكرانية، ودعا بدلا من ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى توفير قافلة آمنة للسفن التي تنقل المحصول الأوكراني.