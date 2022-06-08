جوتيريش يحذر من تداعيات أزمة أوكرانيا على العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على العالم تزداد سوءًا وقد أثرت على 1,6 مليار شخص.

وقال الأمين العام، وهو يقدم التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات الأزمة "إن تأثيرها على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع... وتهدد بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية".

وأسهمت الأزمة في ارتفاع أسعار المواد الضرورية في العالم مثل الطاقة والحبوب. كما تنذر بالتسبب في أزمة غذائية عالمية مع اعتماد العديد من الدول على الحبوب التي تصدرها أوكرانيا وروسيا.

ومنذ بدء العملية في 24 فبراير الماضي، توقف تصدير الحبوب من البلدين اللذين يمثلان نحو ثلث صادرات العالم من القمح.

وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من سبعة ملايين شخص عبروا الحدود من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك.