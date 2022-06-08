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وزير ألماني ينفي معلومات بشأن منفذ حادث الدهس
من موقع الحادث في برلين
8 يونيو 2022 20:55

نفت وزيرة داخلية ولاية برلين الألمانية ايريس شبرانجر، اليوم الأربعاء،وجود خطاب اعتراف داخل سيارة منفذ هجوم الدهس الذي وقع قبل ظهر اليوم في برلين، وأسفر عن مقتل امرأة وإصابة العديد من الأشخاص حالة بعضهم حرجة.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:«لا يوجد خطاب اعتراف حقيقي».

وكانت مصادر شرطية ذكرت في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم العثور على خطاب اعتراف داخل السيارة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة:«نحن لا نزال نتحقق في نوعية التعبيرات الموجودة على الوثائق الخطية والملصقات التي تم العثور عليها داخل السيارة».

وقالت رئيسة الشرطة باربارا سلوفيك: إن «المشتبه به في الجريمة» موجود حاليا في المستشفى، وأضافت أنه لا يوجد في الوقت الراهن معلومات ذات صلة بدافع سياسي لما حدث.

وخلت تعليقات المسؤولين من الحديث عن حادث عفوي.

كان قائد السيارة صدم جمعا من الناس على رصيف في شارع كودام التجاري الرئيسي في برلين بالقرب من كنيسة الذكرى، ثم سار بالسيارة لحوالي 200 متر أخرى في شارع تاونتسيهنشتراسه حيث اصطدم بواجهة محل.

وأسفر الحادث عن حدوث إصابات للعديد من طلاب بالصف الأول الثانوي ينحدرون من شمال ولاية هيسن ومقتل معلمة وإصابة معلم بإصابة خطيرة، وذلك حسبما صرحت حكومة ولاية هيسن.

كانت قوات الإطفاء أعلنت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات حرجة لستة أشخاص.

 

المصدر: وكالات
ألمانيا
حادث دهس
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