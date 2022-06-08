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الجزائر تعلق معاهدة مع إسبانيا
العلم الجزائري
8 يونيو 2022 20:35

أعلنت  الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا.
وقالت رئاسة الجمهورية إن هذا القرار يأتي بعد أن تبنت السلطات الإسبانية موقفا في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية".
وأضافت أن الرئاسة في الجزائر قررت "المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين".
وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا "تأسف" لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين. 
وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

المصدر: آ ف ب
الجزائر
إسبانيا
تعليق
معاهدة صداقة
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