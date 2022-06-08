اقتصادي مرموق يحذر من ركود في أميركا

حذر الاقتصادي الأميركي روبرت شيلر الحائز على جائزة نوبل من "احتمال كبير" أن تواجه الولايات المتحدة ركودا، فيما يتنامى قلق المستثمرين والشركات والمستهلكين من حدوث انكماش اقتصادي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن شيلر الأستاذ في جامعة ييل قوله "إن الخوف يمكن أن يؤدي إلى تحقق الأمر على أرض الواقع".

وتزايد القلق مؤخرا من انكماش محتمل في ظل تسارع التضخم وعزز بنك الاحتياط الاتحادي جهوده لضبطه.

ودق عدد من مديري الشركات ناقوس الخطر وانخفضت أسعار الأسهم في البورصة، ويشير عدد متزايد من الأسر الأميركية إلى توجه الاقتصاد إلى الاتجاه الخاطئ.

وقد يدفع كل هذا المستهلكين والشركات إلى زيادة الحذر ليزرعوا بذور الانكماش.

وانخفض مؤشر ثقة المستهلك الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ عقد.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي الحالي البالغ 8% "غير مقبول" للولايات المتحدة وإن مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم هو "هدف ملائم".